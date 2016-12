Machi Francisca Linconao inicia una huelga de hambre líquida

La machi mapuche Francisca Linconao, imputada por su presunta participación en el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, confirmó esta noche de viernes su decisión de iniciar una "huelga de hambre líquida" en demanda de su liberación.

Linconao -quien se encuentra en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial- adoptó la resolución luego de que se le revocara el arresto domiciliario por cuarta vez, viéndose obligada a volver a la cárcel femenina.

"El día de hoy comunico que, por no haber solución a mi grave problema judicial, he decidido iniciar (una) huelga de hambre líquida", anunció Linconao en una carta dirigida al director regional de Gendarmería en La Araucanía, Luis López.

"El tribunal de justicia me ha dado cambio de medida cautelar y la Corte de Apelaciones, por cuarta vez, me la ha revocado dicha sentencia, jugando con mi vida y salud, que ya está muy delicada, humillándome como mapuche, siendo que soy inocente y no existen pruebas en mi contra", dice Linconao.

"Exijo mi libertad lo más pronto posible", finaliza el escrito, en que la mujer se identifica como "machi Francisca Linconao Huircapán, autoridad tradicional de mi pueblo mapuche".

Linconao fue arrestada en la madrugada del 30 de marzo pasado, cuando en operativos desarrollados en las comunas de Padre Las Casas y Ercilla la PDI detuvo a 11 presuntos implicados en el asesinato del matrimonio Luchsinger, registrado el 4 de enero de 2013 en la comuna de Vilcún.

"Estoy cansada, enferma, agotada"

A través de un mensaje en video difundido vía redes sociales la machi profundiza en su decisión: "Yo estoy muy enferma y muy grave de mi salud. Estoy en el Hospital Intercultural y he estado nueve meses encerrada en la cárcel. Yo soy inocente de lo que me están culpando".

"Yo no soy culpable, soy inocente y espero una respuesta del Gobierno para que me ayude. Le pido una ayuda para que me saque de la cárcel, porque soy inocente", señala, asegurando que no tiene "otra opción" a la huelga: "Me siento muy mal, estoy cansada, aburrida, agotada. Ya no sé qué pensar...".

Machi Francisca Linconao: "Estoy muy enferma... espero una respuesta del gobierno, no tengo otra opción (Huelga de Hambre), estoy agotada". pic.twitter.com/2XbduVRKza — Radio Villa Francia (@rvfradiopopular) 24 de diciembre de 2016

Visita del intendente: "No está sola"

La machi fue visitada esta tarde, por alrededor de 40 minutos, por el intendente Miguel Hernández en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial.

"Éste es un gesto humanitario que el Gobierno hace porque es una situación que afecta a una autoridad ancestral de nuestra región, quien está en serio riesgo de salud. Por eso hemos venido a expresar nuestro deseo de que entienda y que sepa que no está sola", dijo el intendente.

Int Miguel Hernández y Subsecretaria @sernameg_rm visitan a la Machi Francisca Linconao con el fin de contribuir a la Paz de #LaAraucanía pic.twitter.com/AHHjQuVa6B — IntendenciaAraucanía (@iaraucania) 23 de diciembre de 2016

"Dentro del ámbito de nuestras competencias vamos a brindar un trabajo de diálogo con todos y sin inclusiones, y en estos momentos venimos por un caso puntual por razones humanitarias", agregó Hernández, que aseguró que durante la próxima semana se reunirá con la Agrupación de Víctimas de la Violencia Rural y los gremios de la región.

El anuncio de Linconao se da ad portas de que la Presidenta Michelle Bachelet llegue el lunes a la Región de La Araucanía.