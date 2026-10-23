Muere a los 74 años Ryu Murakami, autor de "Azul casi transparente"

El novelista japonés Ryu Murakami, autor de "Azul casi transparente" y "Sopa de miso", falleció a los 74 años, según informó este viernes su editorial, sin hacer pública la causa de su muerte.

La editorial japonesa Gentosha informó de que Murakami, nacido en la prefectura de Nagasaki en 1952, falleció en su domicilio el pasado sábado, 17 de octubre, y de que al funeral acudió su familia cercana, según un breve comunicado publicado en redes sociales.

"Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Ryu Murakami, quien dedicó su carrera a publicar incansablemente trabajos impactantes que conectaron con las generaciones más jóvenes", manifestó Gentosha.

Murakami, figura de la literatura japonesa contemporánea que comparte apellido -pero no ningún parentesco familiar- con otro autor célebre de ese país, Haruki Murakami, exploró en sus obras el sexo y la violencia, entre otros temas.

Su reconocimiento llegó en 1976 con su primera novela, "Azul casi transparente", escrita mientras estudiaba en la Universidad de Arte de Musashino, al oeste de Tokio.

Entre sus obras más conocidas figuran "Sopa de miso" (1997), "Piercing" (1994) o "Los chicos de las taquillas" (1980), donde trató, entre otros temas, la prostitución y el maltrato infantil, en medio de una crítica a la deshumanización del capitalismo y la pérdida de identidad de la sociedad japonesa.