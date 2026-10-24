Kimi Antonelli conquistó la pole position del GP de Estados Unidos

Andrea Kimi Antonelli, piloto italiano de Mercedes y líder del Mundial de Fórmula 1, conquistó este sábado la pole position del Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará este domingo en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.

El corredor de 20 años dominó la tercera ronda de clasificación (Q3) con un registro de 1'34''35 milésimas, superando por 179 milésimas a Max Verstappen (Red Bull), quien largará desde la segunda posición.

El tercer lugar quedó en manos del francés Isack Hadjar (Red Bull), quien terminó a 215 milésimas del italiano y completó los primeros puestos de una clasificación en la que Antonelli consiguió su séptima pole position en la Fórmula 1, todas durante esta temporada.

El resultado reforzó las aspiraciones del joven piloto de Mercedes, quien llegó a Austin como líder del campeonato con 340 puntos, seguido por su compañero George Russell, con 238, y Lewis Hamilton, con 229.

La carrera del Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la decimoctava fecha de la temporada 2026, se disputará este domingo 25 de octubre, con Antonelli buscando acercarse a la conquista de su primer título mundial.