LeBron James respondió con ironía a las críticas de Donald Trump

LeBron James, estrella de Philadelphia 76ers, respondió con ironía a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo acusó de faltarle el respeto al país por su comportamiento durante la interpretación del himno nacional antes de un partido de la NBA.

El mandatario cuestionó públicamente al basquetbolista luego de la difusión de un video en el que James apareció ensayando movimientos de lanzamiento y de golf mientras sonaba el himno estadounidense antes del encuentro ante New York Knicks.

"Un día con pocas noticias en la oficina", respondió LeBron entre sonrisas cuando fue consultado por las declaraciones de Trump en los vestuarios, después de la victoria de Philadelphia 76ers frente a Cleveland Cavaliers.

El cuatro veces campeón de la NBA repitió la misma frase en dos oportunidades, sin profundizar en el cuestionamiento del mandatario estadounidense.

Trump expresó su molestia el jueves mediante sus redes sociales y acusó al jugador de comportarse de manera irrespetuosa durante la ceremonia previa al encuentro.

"¡Mientras suena nuestro himno nacional, LeBron James le falta al respeto a nuestro país! Dije desde el principio que no vale nada; es una vergüenza total!", escribió el presidente junto con compartir las imágenes.

El mandatario también exigió que James pidiera disculpas a los estadounidenses que murieron defendiendo la bandera del país, en una nueva confrontación pública entre ambos.

Las diferencias entre Donald Trump y LeBron James se remontan a varios años. En 2017, durante el primer mandato del republicano, el entonces jugador de Cleveland Cavaliers cuestionó al presidente después de que retirara una invitación a Golden State Warriors para visitar la Casa Blanca.

En aquella oportunidad, James respondió al mandatario con un mensaje en redes sociales: "¡Ir a la Casa Blanca era un gran honor hasta que usted apareció!", en medio de la controversia que también involucró a Stephen Curry.

El nuevo intercambio se produjo durante los primeros días de la vigésima cuarta temporada de LeBron James en la NBA, ahora como integrante de Philadelphia 76ers.