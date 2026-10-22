Trump arremetió contra LeBron James por su actitud durante himno de EE.UU.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó duras críticas contra LeBron James, estrella de Philadelphia 76ers, por su comportamiento durante la interpretación del himno nacional antes del partido del martes ante New York Knicks, correspondiente al inicio de la temporada de la NBA.

La controversia surgió después de la difusión de un video en el que el basquetbolista estadounidense apareció realizando movimientos de lanzamiento sin balón y ensayando su golpe de golf mientras sus compañeros escuchaban el himno en el Madison Square Garden.

"¡Mientras suena nuestro himno nacional, LeBron James le falta al respeto a nuestro país! Dije desde el principio que no vale nada; es una vergüenza total!", escribió Trump este jueves en sus redes sociales, junto con compartir las imágenes del episodio.

El mandatario también exigió una disculpa pública del cuatro veces campeón de la NBA: "¡LeBron James debería pedir disculpas a todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera de Estados Unidos y por todo lo que nuestro país representa!", agregó.

El nuevo enfrentamiento se sumó a una extensa historia de diferencias entre ambos. Durante el primer mandato de Trump, Stephen Curry defendió públicamente a James después de que el entonces presidente cuestionara su inteligencia, en medio de las críticas del basquetbolista a la administración estadounidense.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2017, cuando Trump retiró una invitación a Golden State Warriors para visitar la Casa Blanca, después de que Curry manifestara su oposición a asistir.

En aquella oportunidad, James respondió al mandatario con un mensaje en redes sociales: "¡Ir a la Casa Blanca era un gran honor hasta que usted apareció!", declaración que profundizó las diferencias entre ambos.

Trump también utilizó anteriores controversias para cuestionar al jugador e incluso expresó su preferencia por Michael Jordan en las comparaciones entre las grandes figuras históricas de la NBA.

La nueva polémica coincidió con el comienzo de la vigésima cuarta temporada de LeBron James, de 41 años, quien debutó oficialmente con Philadelphia 76ers en la victoria por 106-100 ante New York Knicks, vigente campeón de la NBA.

En aquel compromiso, disputado en el Madison Square Garden, el exjugador de Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers aportó 14 puntos, nueve rebotes y siete asistencias para contribuir al triunfo de su nuevo equipo.