"¿Para qué? Mira el reloj": El tenso cruce de Alexis y su DT en derrota de CF Montreal

Una jornada amarga y de evidente frustración vivió Alexis Sánchez en Norteamérica luego de que CF Montreal perdiera por penales ante Forge FC el Campeonato Canadiense en un duelo donde el chileno no jugó tras calentar durante buena parte del partido, lo que provocó su enojo y un duro encontrón con su entrenador, Philippe Eullaffroy.

Pese a que el histórico goleador de La Roja realizó trabajos de calentamiento a un costado de la cancha durante casi 50 minutos, el estratega de origen francés dilató su ingreso, lo que generó un tenso diálogo que fue desclasificado y viralizado por el periodista canadiense Jeremy Filosa.

De acuerdo a dicha reconstrucción, el técnico se acercó al atacante para apurar su entrada:

—Eullaffroy: "¿Quieres entrar?"

—Alexis: "¿Para qué?"

—Eullaffroy: "¿No quieres entrar? ¿Eso es lo que me estás diciendo?"

—Alexis: "Mira el reloj, ¿es ahora cuando quieres que entre?".

La discusión impidió que el cambio se materializara antes del pitazo final, por lo que el nacional debió resignarse a presenciar la decisiva definición desde los doce pasos como un espectador más fuera del terreno de juego.

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