Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago20.0°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

"¿Para qué? Mira el reloj": El tenso cruce de Alexis y su DT en derrota de CF Montreal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tocopillano calentó durante casi 50 minutos pero no vio acción en la caída de su escuadra ante Forge FC.
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una jornada amarga y de evidente frustración vivió Alexis Sánchez en Norteamérica luego de que CF Montreal perdiera por penales ante Forge FC el Campeonato Canadiense en un duelo donde el chileno no jugó tras calentar durante buena parte del partido, lo que provocó su enojo y un duro encontrón con su entrenador, Philippe Eullaffroy.

Pese a que el histórico goleador de La Roja realizó trabajos de calentamiento a un costado de la cancha durante casi 50 minutos, el estratega de origen francés dilató su ingreso, lo que generó un tenso diálogo que fue desclasificado y viralizado por el periodista canadiense Jeremy Filosa.

De acuerdo a dicha reconstrucción, el técnico se acercó al atacante para apurar su entrada:

—Eullaffroy: "¿Quieres entrar?"
—Alexis: "¿Para qué?"
—Eullaffroy: "¿No quieres entrar? ¿Eso es lo que me estás diciendo?"
—Alexis: "Mira el reloj, ¿es ahora cuando quieres que entre?".

La discusión impidió que el cambio se materializara antes del pitazo final, por lo que el nacional debió resignarse a presenciar la decisiva definición desde los doce pasos como un espectador más fuera del terreno de juego.

Mira acá el video

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada