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Tópicos: Deportes | Fútbol | ANFP

Colo Colo y Limache conformaron nutrido bloque de clubes para votar en las elecciones de la ANFP

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Aníbal Mosa y César Villegas emitieron un comunicado anunciando su unión en las urnas.

Colo Colo y Limache conformaron nutrido bloque de clubes para votar en las elecciones de la ANFP
 Photosport / Deportes Limache (Archivo)
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Las próximas elecciones de la ANFP sumaron una gran movida de clubes, con Colo Colo y Deportes Limache al frente de 10 clubes que decidieron votar en bloque.

A través de un comunicado firmado por Aníbal Mosa y César Villegas, apuntaron a los candidatos Jorge Uauy y Jorge Yungue pues la reunión con personeros de la FIFA "y otros actos no han sido canalizados ni informados como debiese ser", dando pasos a versiones distintas a través de la prensa.

Por tanto, albos y limachinos "han decidido votar en bloque y analizar en conjunto toda la situación que hoy se está presentando".

"A este bloque se han sumado 10 clubes, que apoyarán esta medida para dar transparencia y claridad en cómo y quiénes serán elegidos", cerró el escrito en miras al decisivo 19 de noviembre en Quilín aunque sin revelar las instituciones que se sumaron a esta instancia.

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