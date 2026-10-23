¿El "King pop"? Arturo Vidal fue nominado al Copihue de Oro 2026

El mediocampista nacional Arturo Vidal recibió la inesperada nominación a un premio, pero fuera de las canchas: Compite por el Copihue de Oro 2026.

El capitán de Colo Colo está en carrera por ser el "Rey Pop", junto al exfutbolista Marcelo "Toby" Vega, el cantante Leo Rey, el chico reality Luis Mateucci, el meteorólogo Jaime Leyton y el notero Nacho Pop.

Las votaciones ya están abiertas en un sitio web especial dispuesto por el diario La Cuarta, extendiéndose hasta el miércoles 25 de noviembre.

Cabe resaltar que para votar es necesario registrarse con nombre, RUN y correo electrónico, siendo el último paso del proceso.

- Revisa todos los nominados al Copihue de Oro: