Fernando Llorente se rindió ante Arturo Vidal: "Era un monstruo, nunca vi a nadie como él"

La huella que dejó Arturo Vidal en su paso por la Juventus entre 2011 y 2015 sigue completamente viva en Italia, donde el volante chileno levantó siete títulos y se consolidó como una figura de clase mundial, ganándose el respeto y la admiración de compañeros que hasta el día de hoy recuerdan su impacto en el terreno de juego.

Uno de ellos es el histórico delantero español y campeón del mundo en 2010, Fernando Llorente, quien compartió camarín con el "King" en Turín y no escatimó en elogios al compararlo con el estadounidense Weston McKennie, actual mediocampista de la "Vecchia Signora".

"Yo tengo debilidad por McKennie. Tiene algo de Vidal: corre, persigue y marca. Pero Arturo era un monstruo, otra categoría. Nunca había visto, antes ni después, a alguien como él", confesó el exatacante en una extensa entrevista con el prestigioso diario La Gazzetta dello Sport.

En esa misma línea, el atacante ibérico fue más allá y remarcó la jerarquía del formado en Colo Colo: "Con Arturo bastaría para que la 'Juve' volviera a la senda de la victoria".

Más allá de sus virtudes futbolísticas, Llorente abordó la singular personalidad de Vidal fuera de las canchas y desclasificó detalles de su convivencia en el plantel bianconero.

"Vidal no era un profesional como (Giorgio) Chiellini o (Claudio) Marchisio. Digamos que tenía un estilo de vida diferente...", deslizó con sinceridad el otrora seleccionado español.

Pese a ello, Llorente remarcó la impresionante capacidad atlética del chileno: "Puede que llegara cansado al campo, pero en los entrenamientos siempre era más rápido que los demás. Increíble, un gran compañero", sentenció, rindiéndose una vez más ante la potencia física del bicampeón de América con La Roja.

"Tenía un estilo de vida diferente, pero entrenando volaba", complementó.