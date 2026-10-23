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Con Vozinha titular: La formación de Colo Colo para enfrentar a Palestino en Santa Laura

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Esta es la formación de Colo Colo para enfrentar a Palestino este domingo en Santa Laura, desde las 17:30 horas, por la fecha 25 de la Liga de Primera. La novedad es el regreso de Vozinha a la titularidad.

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