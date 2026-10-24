Falleció histórico dirigente de Colo Colo campeón de la Copa Libertadores 1991

Ricardo Weisselberger, histórico exdirigente de Colo Colo, falleció este sábado 24 de octubre a los 77 años, dejando un importante legado en la institución durante una de las épocas más exitosas de su historia, que incluyó la conquista de la Copa Libertadores de 1991.

Weisselberger integró la dirigencia del cuadro "albo" encabezada por Peter Dragicevic entre 1986 y 1989. Posteriormente, desde 1990 hasta 1994, ejerció como presidente de la Comisión Fútbol, participando en la gestión deportiva del club durante sus años de mayor gloria internacional.

Durante su etapa como dirigente, Colo Colo conquistó cinco títulos de Primera División, cuatro de Copa Chile y tres trofeos internacionales: La histórica Libertadores de 1991, además de la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana de 1992.

Su labor coincidió con el exitoso ciclo del entrenador croata Mirko Jozic, quien condujo a Colo Colo a la conquista de la Copa Libertadores de 1991, tras vencer por 3-0 a Olimpia de Paraguay en el Estadio Monumental.

De acuerdo con la información entregada por su familia, el funeral de Ricardo Weisselberger se realizará este domingo 25 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en el Cementerio Israelita de Conchalí.