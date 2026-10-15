Interés desde México pone en riesgo continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo

El entrenador de Colo Colo. Fernando Ortiz, despertó el interés de Tigres de México, club que busca un nuevo director técnico para la temporada 2027 y que ya inició contactos con el argentino, según información entregada por periodistas de ese país.

Los comunicadores mexicanos Willie González y Eduardo Torres dieron a conocer que la dirigencia del conjunto "felino" sostuvo conversaciones con el actual técnico de los "albos" para analizar su incorporación de cara al próximo año.

En su programa de RG La Deportiva, González aseguró que "el 'Tano' Ortiz ha sido contactado y ya entra como un candidato serio y toma la delantera para ser el próximo entrenador de los Tigres".

El interés del cuadro mexicano llega en medio de la destacada campaña de Colo Colo en el Campeonato Nacional, donde se mantiene como líder y se acerca al título que le permitirá disputar la próxima edición de la Copa Libertadores.

La situación también adquiere relevancia porque Ortiz tiene contrato hasta diciembre de 2026 y todavía no concreta su renovación con el conjunto de Macul. El entrenador evitó comprometer su continuidad cuando fue consultado recientemente por las declaraciones del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

"Si lo dijo el presidente, es palabra del presidente. Vuelvo a insistir: En lo que respecta a esa clase de preguntas, yo estoy pensando en el día domingo, donde enfrentamos a un gran rival. Mi enfoque está puesto en eso y qué bueno que el presidente se sienta tranquilo", señaló en aquella oportunidad.

El argentino conoce el fútbol mexicano por sus anteriores experiencias como entrenador de América, Monterrey y Santos Laguna. Además, defendió la camiseta de Tigres como futbolista entre 2009 y 2010.

Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre un acuerdo entre Ortiz y Tigres, mientras el entrenador continúa al mando de Colo Colo en la recta final de la temporada.