Ortiz jugó al misterio: Si tuve o no una llamada, me lo guardo

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, jugó al misterio respecto a un posible regreso al fútbol mexicano, luego de ser consultado por las versiones que lo vinculan con Tigres y una eventual conversación con dirigentes del conjunto azteca.

En conferencia de prensa, el técnico argentino evitó confirmar o descartar la existencia de contactos desde México y aseguró que prefiere mantener esa información en reserva por respeto a su actual institución.

"Con respecto si tuve o no tuve una llamada de la posibilidad de poder trabajar de nuevo en México, es algo personal. Me la guardo yo mismo, no es que no la quiera contestar, pero es algo el respeto que hoy tengo hacia la institución donde estoy trabajando. En ese sentido queda en mí", expresó.

En una primera consulta sobre el mismo tema, Ortiz había insistido en que su prioridad es el presente deportivo de Colo Colo y el compromiso pendiente ante Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile.

"Tengo contrato vigente con la institución, el presidente nuestro se manifestó de una manera muy clara con respecto a mi situación y a lo demás, entonces yo estoy enfocado el día de mañana, así que mi mente está tranquila", manifestó.

El estratega también abordó la determinación de Blanco y Negro de postergar hasta fin de año las decisiones respecto a la continuidad del cuerpo técnico y las renovaciones del plantel, asegurando que su contrato termina en diciembre y que la situación no le genera preocupación.

"A mí particularmente no es algo que me inquieta y me quita el sueño. Yo estoy tranquilo porque tengo un contrato vigente hasta finalizando diciembre. No me gusta, y me conocen, ver el día de mañana, yo veo el presente", señaló.

Las declaraciones llegan mientras Colo Colo prepara la reanudación del partido de Copa Chile ante Deportes Puerto Montt, suspendido por las intensas lluvias, y busca recuperarse de su reciente caída ante Coquimbo Unido en la Liga de Primera.