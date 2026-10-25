Se actualiza la calculadora: ¿Qué necesita Colo Colo para asegurar el título?

Colo Colo, equipo dirigido por Fernando Ortiz, se mantiene como líder de la Liga de Primera 2026 con 55 puntos, luego de empatar 1-1 ante Palestino en el Estadio Santa Laura, cuando restan cinco partidos para el término del campeonato.

El conjunto "albo" abrió el marcador con Javier Correa (8'), pero Enzo Roco (82') consiguió la igualdad para los "árabes", pese a la destacada actuación de Vozinha. El resultado dejó al "Cacique" con diez unidades de ventaja sobre Universidad de Chile (45), que todavía debe enfrentar a Everton este lunes 26 de octubre.

La jornada también registró la derrota por 3-1 de Universidad Católica (42) ante Unión La Calera, resultado que redujo las posibilidades matemáticas de los "cruzados" en la lucha por el campeonato.

Con estos antecedentes, Colo Colo mantiene la primera opción de conquistar su estrella número 35, aunque el empate frente a Palestino modificó los cálculos para asegurar anticipadamente el título.

¿Cuántos puntos necesita Colo Colo sin depender de otros resultados?

El cálculo más directo establece que Colo Colo necesita sumar nueve puntos para llegar a 64 unidades y proclamarse campeón sin depender de otros resultados.

Universidad de Chile registra 45 puntos en 24 partidos y todavía puede sumar 18 unidades, por lo que su máximo matemático es de 63 puntos. Universidad Católica, en tanto, quedó con 42 unidades en 24 encuentros tras perder en La Calera, por lo que su techo bajó a 60 puntos.

Más atrás aparece Everton, que tiene 39 puntos y puede llegar a 57, mientras que Palestino alcanzó las 38 unidades con su empate frente al "Cacique" y tiene un máximo de 53.

Por lo tanto, al equipo de Ortiz le basta con conseguir tres victorias en sus cinco partidos restantes para asegurar matemáticamente el campeonato, independientemente del rendimiento de sus perseguidores.

¿Cuál es la fecha más próxima en que puede ser campeón?

A pesar del empate ante Palestino, Colo Colo todavía puede asegurar el campeonato el domingo 1 de noviembre, cuando se dispute el Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile en Claro Arena.

Sin embargo, las condiciones son ahora más exigentes. El equipo de Fernando Ortiz necesita derrotar a Universidad de Concepción el viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas en el Estadio Monumental, para alcanzar los 58 puntos.

Además, deben cumplirse los siguientes resultados:

Colo Colo debe vencer a Universidad de Concepción el viernes 30 de octubre.

debe vencer a Universidad de Concepción el viernes 30 de octubre. Universidad de Chile debe perder ante Everton el lunes 26 de octubre.

debe perder ante Everton el lunes 26 de octubre. Universidad Católica debe perder ante Audax Italiano el miércoles 28 de octubre.

debe perder ante Audax Italiano el miércoles 28 de octubre. Universidad Católica debe derrotar a Universidad de Chile en el Clásico Universitario del domingo 1 de noviembre.

Con esta combinación, Universidad de Chile y Universidad Católica quedarían con un máximo de 57 puntos, mientras que Everton tampoco podría superar esa cifra, permitiendo que Colo Colo se convierta en campeón con 58 unidades y cuatro encuentros todavía pendientes.

Un empate de Universidad de Chile frente a Everton o Universidad Católica mantendría abierta la posibilidad de una igualdad de puntos con Colo Colo. Lo mismo ocurriría si los "cruzados" empatan frente a Audax Italiano y posteriormente derrotan a los azules.

¿Qué pasa si la U o la UC ganan sus próximos partidos?

Si Universidad de Chile derrota a Everton o Universidad Católica vence a Audax Italiano, Colo Colo tendrá que esperar al menos hasta la fecha 27 para asegurar matemáticamente el campeonato.

El siguiente escenario favorable aparece en la jornada programada para el 8 de noviembre, cuando el "Cacique" visite a Ñublense.

Si Colo Colo consigue dos victorias consecutivas, ante Universidad de Concepción y Ñublense, llegará a 61 puntos.

Con esa cantidad, superará el máximo actual de Universidad Católica, establecido en 60 unidades, y necesitará que Universidad de Chile ceda al menos tres puntos respecto de su campaña perfecta en las seis jornadas que todavía tiene por disputar.

Esto ocurriría, por ejemplo, si los azules sufren una derrota en cualquiera de sus próximos compromisos ante Everton, Universidad Católica o Cobresal. Dos empates también permitirían reducir su máximo a 59 puntos.

En cambio, si Universidad de Chile gana todos sus compromisos hasta esa fecha, mantendrá la posibilidad de alcanzar las 63 unidades y obligará a Colo Colo a prolongar la definición.

La calculadora según los puntos que consiga Colo Colo

Considerando los máximos matemáticos actuales de Universidad de Chile (63), Universidad Católica (60) y Everton (57), estas son las unidades que cada perseguidor debe dejar de sumar para que Colo Colo termine como campeón sin necesidad de un partido de definición:

Puntaje final de Colo Colo Puntos que debe ceder la U Puntos que debe ceder la UC Puntos que debe ceder Everton 64 o más 0 0 0 63 1 0 0 62 2 0 0 61 3 0 0 60 4 1 0 59 5 2 0 58 6 3 0 57 7 4 1 56 8 5 2 55 9 6 3

Las cifras consideran los puntos que cada rival dejaría de obtener respecto de ganar todos sus partidos pendientes. Los enfrentamientos directos entre los aspirantes también pueden modificar estas proyecciones.

Por ejemplo, si Colo Colo termina con 61 puntos, le bastará con que Universidad de Chile pierda al menos un partido de los seis que todavía debe disputar, ya que su máximo matemático bajaría a 60 unidades.

¿Cómo influye el partido pendiente de Universidad Católica?

Los "cruzados" todavía deben disputar el encuentro de la fecha 24 frente a Audax Italiano, programado para el miércoles 28 de octubre a las 20:30 horas en Claro Arena.

La programación recibió inicialmente el rechazo de la Delegación Presidencial Metropolitana, pero la autoridad autorizó este domingo la realización del compromiso.

El partido adquiere especial importancia para la calculadora, porque Universidad Católica tiene seis encuentros pendientes y puede alcanzar un máximo de 60 puntos.

Una derrota frente a Audax reduciría ese techo a 57 unidades, mientras que un empate lo dejaría en 58, escenarios que favorecerían a Colo Colo en la lucha por asegurar anticipadamente el título.

¿Qué partidos le quedan a Colo Colo en la Liga de Primera?

Fecha 26: Colo Colo vs. Universidad de Concepción — viernes 30 de octubre, 19:00 horas.

Colo Colo vs. Universidad de Concepción — viernes 30 de octubre, 19:00 horas. Fecha 27: Ñublense vs. Colo Colo — jornada del 8 de noviembre.

Ñublense vs. Colo Colo — jornada del 8 de noviembre. Fecha 28: Colo Colo vs. Universidad Católica — jornada del 22 de noviembre.

Colo Colo vs. Universidad Católica — jornada del 22 de noviembre. Fecha 29: Colo Colo vs. Deportes La Serena — jornada del 29 de noviembre.

Colo Colo vs. Deportes La Serena — jornada del 29 de noviembre. Fecha 30: Cobresal vs. Colo Colo — jornada del 6 de diciembre.

El compromiso ante Universidad de Concepción será la primera oportunidad para que los "albos" aumenten su ventaja, mientras que la visita a Ñublense y el posterior enfrentamiento directo con Universidad Católica pueden resultar determinantes para definir el campeonato.

¿Qué pasa si dos equipos terminan empatados en el primer lugar?

Existe un punto reglamentario fundamental: Si dos equipos terminan igualados en puntos en el primer lugar, la diferencia de goles no determinará al campeón.

Según el artículo 83 de las Bases de la Primera División 2026, la ANFP deberá programar un partido único de definición para resolver al ganador del título. Si ese encuentro termina empatado, la corona se decidirá mediante lanzamientos penales.

De esta manera, Colo Colo mantiene dos caminos para conseguir su estrella número 35: Sumar nueve puntos para alcanzar las 64 unidades y depender exclusivamente de sí mismo, o aprovechar los tropiezos de sus perseguidores para asegurar anticipadamente la corona, con el domingo 1 de noviembre como la primera fecha matemáticamente posible.