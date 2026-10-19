Vidal analizó errores de Maureira y utilizó a Bravo como ejemplo

Arturo Vidal, volante y capitán de Colo Colo, entregó una serie de consejos al joven arquero Gabriel Maureira varios días después de la goleada por 5-2 sufrida ante Coquimbo Unido en la Liga de Primera, utilizando como ejemplo al histórico portero de la selección chilena Claudio Bravo.

El mediocampista analizó el desempeño de su compañero a través de su canal de YouTube y cuestionó su ubicación durante algunas acciones del compromiso disputado en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

"Maureira tuvo que estar un poco más adelantado. Debería salir un poquito más. En caso de que si pasan, esté ahí. No sirve que esté todo el rato en el arco", señaló Vidal.

Sin embargo, el "King" también destacó las condiciones del guardameta y se mostró convencido de que tendrá una carrera importante en el extranjero.

"Yo no soy arquero, pero es difícil ser arquero en equipo grande. Maureira es muy buen arquero. Tiene que aprender. Se va a ir a jubgar a Europa, eso es seguro. Con estas cosas va a ir madurando y aprendiendo. Ojalá no pasen más", agregó.

Posteriormente, Vidal recurrió al ejemplo de Claudio Bravo para explicar la importancia de que los porteros participen activamente en el juego y abandonen su área cuando sea necesario.

"Yo se lo digo siempre en los entrenamientos. Cuando atacamos tiene que estar fuera del área. El es un central más. Los arqueros en Europa salen a acortar. Si la va a cagar, que la cague bien. Bravo salía y si tenía que matar a alguien lo mataba no más", expresó.

Las declaraciones del mediocampista llegaron después de que el técnico Fernando Ortiz descartara responsabilizar individualmente a Maureira por la derrota, asegurando que el equipo completo tuvo un mal funcionamiento ante el conjunto "pirata".