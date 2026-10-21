Vozinha asoma como titular en Colo Colo para el día previo al Balón de Oro

El arquero caboverdiano Vozinha fue probado como titular en la formación que alista Colo Colo para enfrentar a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, este próximo 25 de octubre en el duelo válido por la fecha 25 de La Liga de Primera.

Según supimos en Cooperativa Deportes, el seleccionado africano asoma para ir del inicio en el duelo programado a las 17:30 horas (20:30 GMT) de este domingo, pese a que la ceremonia del Balón de Oro se realiza un día después, el lunes 26.

Además de la inclusión del guardameta, la oncena estelar formó con Jonathan Villagra, Iván Román y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Alvaro Madrid, Arturo Vidal, Felipe Méndez y Gedeón Díaz en el medio; dejando en ofensiva a Javier Correa junto a Lautaro Pastrán.

En la misma práctica, Fernando Ortiz probó una alineación suplente encabezada por Fernando de Paul en el arco, Javier Méndez, Diego Ulloa y Erick Wiemberg en zaga; Matías Fernández, Cristián Díaz, Tomás Alarcón y Leandro Hernández en el centro; dejando a Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Claudio Aquino en labores de ataque.