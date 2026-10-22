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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vozinha firmó un nuevo contrato en Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El arquero se transformó en rostro de una reconocida marca de gaseosa.

Vozinha firmó un nuevo contrato en Chile
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Vozinha, arquero de Colo Colo y estrella de Cabo Verde en el Mundial 2026, quedó en medio de la denominada "guerra de las colas" luego de transformarse en rostro de una reconocida bebida gaseosa.

El arquero apareció en las últimas horas en un comercial viralizado en redes sociales abriendo una lata de Pepsi Zero para luego dar paso a una recreación de su infancia en Cabo Verde.

"Vozinha se atrevió a más. Destapa el sabor de Pepsi Zero. Atrévete a más", reza el lema de la campaña.

Este es el segundo contrato comercial que el africano logra en Chile tras concretarse hace unas semanas el vínculo con Adidas.

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