Comenzó preventa de entradas para la final de la Copa de la Liga

Este viernes la ANFP puso a disposición las entradas para la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins en el Estadio Santa Laura, mediante una preventa en el sistema Punto Ticket.

Los primeros en poder adquirir sus boletos son los socios y abonados de ambos elencos. La ANFP no informó fechas para una venta general, limitándose a consignar que este primer proceso será "hasta agotar stock".

Las galerías para el sábado 14 de noviembre (18:30 horas) tienen un precio de 9.200 pesos. Tribuna Andes está a 18.400 pesos y se dividirá entre "piratas" y celestes, con un colchón de seguridad en medio. Ambas localidades cuentan con entradas para niños (entre 4 y 12 años) a 5.750 pesos.

Por otra parte, el sector mixto Pacífico asciende a 40.250 pesos, sin promoción para los infantes.