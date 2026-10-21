Atlético Mineiro logró sufrida clasificación y será rival de Boca Juniors en la final de la Sudamericana

Atlético Mineiro logró una sufrida clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026, tras caer por 2-0 con Montevideo City Torque en el Estadio Centenario y ganar por 3-2 el marcador global de semifinales.

El cuadro brasileño aprovechó la ventaja que logró el Belo Horizonte la semana pasada y este miércoles aguantó el resultado ante los uruguayos, que se quedaron sin tiempo tras descontar en los minutos finales.

El punto de inflexión en el encuentro fue la expulsión del ecuatoriano Alan Franco (75'), quien se perderá la final, por doble amarilla.

Montevideo City, con la superioridad numérica, asedió con todo en el área de los brasileños y soñaron con la remontada gracias al primer descuento, obra de Kevin Silva en la boca del arco, tras una asistencia de chilena de Juan Quintana (88').

En el tiempo agregado, se encendieron aún más las emociones, ya que Gary Kagelmacher, exUniversidad Católica, anotó el segundo descuento para los uruguayos con un espectacular cabezazo (90+3').

Sin embargo, el árbitro chileno Cristián Garay hizo sonar su silbato y el tiempo terminó Montevideo City Torque, que no pudo forzar una definición a penales con los brasileños.

Para el Mineiro será la segunda final consecutiva que disputarán en la Copa Sudamericana y buscarán revancha, ya que perdieron el año pasado ante Lanús en los penales.

En la final de 2026, Atlético Mineiro enfrentará a otro club trasandino, Boca Juniors, equipo de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, que eliminó a Vasco da Gama en la otra semifinal.

Atlético Mineiro y Boca Juniors jugarán la final de la Copa Sudamericana 2026 el sábado 21 de noviembre, en el Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez" en Barranquilla, Colombia.