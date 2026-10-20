Boca de Palacios y Alarcón dio vuelta la llave ante Vasco y avanzó a la final de Sudamericana

El club argentino Boca Juniors, con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón en la banca de suplentes, logró la clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana 2027 tras vencer 1-3 a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná para dar vuelta el global.

Los "Xeneizes" perdieron por la mínima en La Bombonera, pero en solo tres minutos y medio igualaron la serie con el gol tempranero de Lautaro Di Lollo.

Miguel Merentiel (34') se encargó de poner a los boquenses arriba con una certera definición mano a mano con el arquero Leo Jardim, pero José Luis Rodríguez puso el 2-2 global con el descuento de Vasco a los 66'.

La semifinal estaba por irse a los penales, pero el héroe de Boca fue un referente que estuvo a punto de no jugar por problemas físicos: Leandro Paredes sacó un tiro furioso a los 88' y sentenció el festejo argentino en Brasil.

El caliente partido derivó en algunos empujones entre ambos elencos una vez que sonó el pitazo final, pero la situación se calmó rápidamente y Boca festejó frente al sector ocupado por sus hinchas en las tribunas.

Ahora Boca Juniors deberá esperar por Atlético Mineiro o Montevideo City Torque para disputar el título el próximo 21 de noviembre.

El "Galo" tiene ventaja de 3-0 sobre los uruguayos de cara a su revancha en el Estadio Centenario este miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas (22:00 GMT).