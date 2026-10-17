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"Fantasma" Figueroa en Viejos Cracks: En Chile hay técnicos que no le han ganado a nadie y son candidatos para selección

Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
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El "Fantasma", Marco Antonio Figueroa, conversó con la sección 'Viejos Cracks' en las Tardes Deportivas de Cooperativa y repasó su carrera además de la actualidad del fútbol nacional y La Roja, indicando que "en Chile hay técnicos que no le han ganado a nadie, llegan y terminan siendo candidatos para una selección", además de que "hay un representante que maneja absolutamente todo".

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