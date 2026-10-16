Tras un año: FIFA evaluará poner fin al Premio de la Paz que Infantino le entregó a Trump

Las medidas de Gianni Infantino como presidente de la FIFA siguen sumando cuestionamientos y dudas, esta vez con la posible eliminación de su Premio de la Paz tras apenas una edición.

El complejo escenario del mandamás del fútbol mundial tiene en entredicho la continuidad del premio que inauguró en diciembre de 2025 galardonando a Donald Trump, presidente de Estados Unidos y con quien el dirigente suizo estrechó lazos a propósito del Mundial 2026 en Norteamérica.

"Se ha tomado la decisión de revisar el premio de la paz y someterlo al Comité Social", señaló Debbie Hewitt, vicepresidenta de FIFA y presidente de la Asociación Inglesa a la prensa tras una reunión.

"Otro tema que se planteó fue si debería haberse otorgado, cómo se tomó la decisión de concederlo y si debería haber otro. Esas preguntas se responderán a través del Comité Social", sumó.

Anunciado en noviembre de 2025, el premio para Trump fue altamente cuestionado en su momento debido a la intervención estadounidense en otros países y los ataques a Irán que se realizaron poco después; conflicto que incluso dificultó la participación de aquel país en la Copa del Mundo.

Los criterios de elección nunca se hicieron públicos y The Athletic incluso señala que no fue aprobado oficialmente por el Consejo de la FIFA.