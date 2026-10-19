EE.UU. barrió por 17-0 a Samoa e instaló la mayor goleada del Mundial Femenino sub 17

Estados Unidos tuvo un inmejorable estreno en el Mundial femenino sub 17 luego de barrer por 17-0 a la modesta Samoa en la primera fecha del Grupo E, consiguiendo así la victoria más abultada en la historia del certamen juvenil de la FIFA.

La escuadra norteamericana resolvió el trámite en la etapa inicial y se fue al descanso con 9 goles de ventaja, comandada por cuatro tantos de Maddie DiMaria (2', 18', 20' y 30') sumados a las anotaciones de Melanie Corona (12'), Loradana Paletta (25' y 37'), Grace Murray (28') y Amari Manning (45+4').

Las dirigidas por Ciara Crinion mantuvieron el asedio en el complemento y estiraron las cifras con dianas de Deus Stanislaus (57'), Carolina Reyna (64' y 79') y dos nuevas apariciones de DiMaria (70' y 74'), quien completó seis tantos y se instaló como la máxima artillera de la cita planetaria.

El cuadro de las "barras y las estrellas" superó el registro perteneciente a Marruecos, cuando ganó por 16-0 ante Nueva Caledonia en Catar 2025, en los últimos pasajes gracias a los aportes de Isabella Ortiz (75'), Meila Brewer (87') y Gianna Hanf (90').

Con este triunfo, Estados Unidos quedó como líder del Grupo E e impulsado para enfrentar a Kenia el jueves 22 de octubre a las 15:00 horas (18:00 GMT), mientras que Samoa chocará ante China en la misma jornada a las 12:00 (15:00 GMT).