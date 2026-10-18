La Roja Femenina inicia su periplo en el Mundial sub 17 frente a Australia

La ilusión de la Roja femenina sub 17 se pondrá en marcha este 19 de octubre en Rabat, escenario donde enfrentará a Australia a partir de las 15:00 horas (18:00 GMT) en el Campo 4 del Complejo Mohammed VI, abriendo el Grupo F en el Mundial de Marruecos 2026.

El elenco adiestrado por la ecuatoriana Vanessa Arauz afronta la cita planetaria tras una provechosa gira de preparación en suelo marroquí, donde timbró victorias ante las anfitrionas por 0-1 y Nueva Zelanda por 2-1.

Las nacionales sellaron su boleto tras superar agónicamente a Ecuador en el Sudamericano de Paraguay, resultado que les permitió acceder a la tercera Copa del Mundo de su historia en la categoría tras las experiencias de Trinidad y Tobago 2010 e India 2022.

Al frente, la escuadra oceánica que arriba tras su exigente paso por el campeonato asiático en China, torneo en el que alcanzó las semifinales y donde cayó por 4-0 ante Japón.

En un grupo compartido por México y España, todos los detalles de este compromiso los podrás seguirlos en Cooperativa.cl.