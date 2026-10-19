La Roja Femenina se estrenó con amargo empate ante Australia en el Mundial sub 17

La selección chilena femenina igualó 1-1 ante su símil de Australia en la cancha 4 de la Academia "Mohammed VI" en Rabat, por la primera fecha del Mundial Femenino de Marruecos 2026, sumando un amargo empate en un grupo compuesto por México y España.

En una etapa inicial pareja, el elenco dirigido por Vanessa Arauz contó con la seguridad de la portera Oriana Cristancho para bloquear un tiro de Leyla Hussein (27') y consiguió abrir la cuenta gracias a un cabezazo de Kiara Concha (33') tras centro de Josefa Munita.

El cuadro oceánico equiparó las acciones en el complemento mediante una definición de Charlotte Bradshaw que había ingresado hace algunos minutos y quedó sola frente al arco (63') luego de una asistencia de Sakura Leong en un gran armado colectivo.

La escuadra nacional buscó desnivelar en los descuentos con un remate de distancia de Catalina Muñoz, pero la guardameta Dali Gorr Burchmore (90+3') estuvo sólida para tapar el intento que pudo ser un golazo.

Con este empate, la Roja sub 17 comparte el segundo casillero de su zona con una unidad y se medirá frente a México este jueves 22 de octubre a las 15:00 horas (18:00 GMT) en Rabat, cerrando su participación grupal ante España el domingo 25.