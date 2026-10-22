Club prohibió escotes a periodistas para cubrir sus partidos y fotógrafa aludida tuvo dura respuesta

Un escándalo y una ola de repudio transversal sacudió al fútbol paraguayo luego de que la dirigencia del club Sportivo Ameliano quedara en el ojo del huracán tras difundir un insólito y estricto "código de vestimenta" dirigido a periodistas y fotógrafos acreditados para la cobertura de su partido de este domingo frente a Olimpia por la Primera División.

A través de un afiche oficial emitido por su departamento de prensa, la institución exigió a los profesionales acudir con un estilo "sport elegante", argumentando que son "un club de familia con valores y en todos los partidos están presentes los niños de la escuela de fútbol junto a sus padres".

Sin embargo, el documento generó indignación al establecer prohibiciones abiertamente diferenciadas por género. Mientras que a los reporteros varones solo se les exigió no usar pantalones cortos (shorts), la lista de exigencias para las trabajadoras de la prensa incluyó la prohibición explícita de lucir blusas escotadas, mostrar el ombligo o utilizar calzas que no fueran de color negro o azul oscuro.

El origen del conflicto y la voz de la fotógrafa aludida

Según reportaron medios locales, la controvertida determinación del club se originó tras la viralización de una imagen en redes sociales de la fotógrafa deportiva Adriana Caballero, quien cubrió un duelo anterior vistiendo indumentaria deportiva ajustada, lo que derivó en comentarios machistas y quejas formales de directivos.

Tras el instructivo, la propia reportera gráfica rompió el silencio y lamentó las medidas represivas adoptadas por la institución: "Cuando leí este comunicado me chocó bastante. No dimensioné que iba a llegar a este punto, porque de una u otra manera puede perjudicar el trabajo de mis colegas", expresó.

La profesional explicó además que la queja apuntaba al tratamiento que el medio le dio a su imagen. "Que no era lo correcto hacerme una publicación así, ¿verdad? Y hasta ahí yo manejo esa información de ese medio", señaló, y aclaró que no tomó ninguna acción adicional tras el reclamo recibido.