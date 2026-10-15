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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] La viral e incómoda entrevista a un DT en el fútbol checo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El entrenador David Oulehla llamó la atención por su particular comportamiento durante una entrevista con la periodista Sabina Jaksova, luego de una derrota de su equipo.

[VIDEO] La viral e incómoda entrevista a un DT en el fútbol checo
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El entrenador checo David Oulehla, de FK Viagem Ústí nad Labem, protagonizó una incómoda entrevista después de la derrota por 3-2 ante SFC Opava, en una situación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante la conversación con la periodista Sabina Jaksova, el técnico llamó la atención por evitar constantemente el contacto visual con la entrevistadora, manteniendo la mirada fija hacia el frente o desviándola hacia un costado mientras respondía las preguntas.

El registro, publicado en la cuenta oficial de TikTok del club checo, superó los 1,8 millones de reproducciones y provocó numerosas bromas entre los usuarios, quienes destacaron la particular concentración del entrenador durante la entrevista.

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