[VIDEO] La viral e incómoda entrevista a un DT en el fútbol checo

El entrenador checo David Oulehla, de FK Viagem Ústí nad Labem, protagonizó una incómoda entrevista después de la derrota por 3-2 ante SFC Opava, en una situación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante la conversación con la periodista Sabina Jaksova, el técnico llamó la atención por evitar constantemente el contacto visual con la entrevistadora, manteniendo la mirada fija hacia el frente o desviándola hacia un costado mientras respondía las preguntas.

El registro, publicado en la cuenta oficial de TikTok del club checo, superó los 1,8 millones de reproducciones y provocó numerosas bromas entre los usuarios, quienes destacaron la particular concentración del entrenador durante la entrevista.