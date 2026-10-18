Ascenso: San Felipe sigue hundido tras desperdiciar su ventaja y firmar un empate con Temuco
El "Uní Uní" dejó ir puntos clave en la pelea por la permanencia en la categoría de plata.
El "Uní Uní" dejó ir puntos clave en la pelea por la permanencia en la categoría de plata.
Unión San Felipe tuvo una amarga jornada como local por la fecha 28 de la Liga de Ascenso, pues fue incapaz de sostener el marcador y empató 2-2 frente a Deportes Temuco, agudizando el peligro de perder la categoría.
La escuadra aconcagüina estaba dando un gran respiro tras irse al descanso 2-0 arriba con goles de Gonzalo Jara (35') y Bryan González (45+4').
Sin embargo, el "Uní Uní" dejó espacios en la segunda etapa y sufrió los golpes seguidos de Diego Buonanotte (63') y Cristian Rocha (66') que sellaron la igualdad para los araucanos.
Con este resultado, San Felipe desaprovechó la caída del colista Rangers y se mantuvo a solo dos puntos de distancia, con 23. Además quedó a merced de Deportes Santa Cruz (22), penúltimo que este mismo domingo enfrentará a Deportes Antofagasta.
Respecto a Temuco, llegó a 36 puntos y se encomienda que San Marcos de Arica (39) caiga ante Deportes Puerto Montt (34) para recortar un punto en busca de un cupo de liguilla.
En simultáneo, Curicó Unido y Deportes Iquique también firmaron un marcador de 2-2 en La Granja.
Henry Sanhueza (44') y Leandro Benegas (67') anotaron para los "torteros", mientras que los goles de los "dragones" corrieron por parte de Agustín Venezia (45+2' y 53', de penal).
Curicó marcha 13° con 28 puntos, mientras Iquique quedó con 35 unidades en el undécimo lugar a falta de dos fechas.