Ascenso: San Felipe sigue hundido tras desperdiciar su ventaja y firmar un empate con Temuco

Unión San Felipe tuvo una amarga jornada como local por la fecha 28 de la Liga de Ascenso, pues fue incapaz de sostener el marcador y empató 2-2 frente a Deportes Temuco, agudizando el peligro de perder la categoría.

La escuadra aconcagüina estaba dando un gran respiro tras irse al descanso 2-0 arriba con goles de Gonzalo Jara (35') y Bryan González (45+4').

Sin embargo, el "Uní Uní" dejó espacios en la segunda etapa y sufrió los golpes seguidos de Diego Buonanotte (63') y Cristian Rocha (66') que sellaron la igualdad para los araucanos.

Con este resultado, San Felipe desaprovechó la caída del colista Rangers y se mantuvo a solo dos puntos de distancia, con 23. Además quedó a merced de Deportes Santa Cruz (22), penúltimo que este mismo domingo enfrentará a Deportes Antofagasta.

Respecto a Temuco, llegó a 36 puntos y se encomienda que San Marcos de Arica (39) caiga ante Deportes Puerto Montt (34) para recortar un punto en busca de un cupo de liguilla.

En simultáneo, Curicó Unido y Deportes Iquique también firmaron un marcador de 2-2 en La Granja.

Henry Sanhueza (44') y Leandro Benegas (67') anotaron para los "torteros", mientras que los goles de los "dragones" corrieron por parte de Agustín Venezia (45+2' y 53', de penal).

Curicó marcha 13° con 28 puntos, mientras Iquique quedó con 35 unidades en el undécimo lugar a falta de dos fechas.