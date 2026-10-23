Deportes Iquique goleó a Magallanes y se ilusiona con entrar en la liguilla del Ascenso

Deportes Iquique goleó por 4-1 a Magallanes este viernes en el Estadio Tierra de Campeones y encendió la ilusión por entrar en la liguilla de la Liga de Ascenso, faltando una fecha por disputar.

El cuadro nortino quedó con 38 puntos en el décimo puesto, a dos de Deportes Copiapó, que marca el corte en el octavo lugar de la tabla, aunque debe esperar el desarrollo de la penúltima jornada este fin de semana.

Magallanes, por su lado, quedó estancado con 46 puntos en el cuarto puesto, y quedó sin chances de lograr una clasificación directa a semifinales de la liguilla.

Los goles de los "Dragone Celestes" fueron de Agustín Venezia (7'), Diego Orellana (10'), Bayron Barrera (66') y Thomas Jones (90+1'); mientras que Diego Figueroa anotó el descuento de Magallanes.

En la última fecha, Iquique, que no depende de sí mismo, se jugará la vida ante Deportes Recoleta, y Magallanes recibirá a Deportes Antofagasta.