En Cooperativa Deportes repasamos el complejo panorama en la penúltima fecha de la Liga de Ascenso, donde la ANFP resolvió que no entregar el título ni realizar la ceremonia de premiación a San Luis de Quillota en caso de asegurar el primer lugar en cancha ante Deportes Recoleta.

Esto último, debido a que el Tribunal de Disciplina mantiene pendientes las resoluciones por las eventuales desafiliaciones de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, procesos que modificarían los puntajes acumulados en la tabla general y le darían la corona a Cobreloa.

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