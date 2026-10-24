El conflicto que tiene en suspenso la definición del campeón del Ascenso
Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
En Cooperativa Deportes repasamos el complejo panorama en la penúltima fecha de la Liga de Ascenso, donde la ANFP resolvió que no entregar el título ni realizar la ceremonia de premiación a San Luis de Quillota en caso de asegurar el primer lugar en cancha ante Deportes Recoleta.
Esto último, debido a que el Tribunal de Disciplina mantiene pendientes las resoluciones por las eventuales desafiliaciones de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, procesos que modificarían los puntajes acumulados en la tabla general y le darían la corona a Cobreloa.