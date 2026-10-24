Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.5°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

El conflicto que tiene en suspenso la definición del campeón del Ascenso

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En Cooperativa Deportes repasamos el complejo panorama en la penúltima fecha de la Liga de Ascenso, donde la ANFP resolvió que no entregar el título ni realizar la ceremonia de premiación a San Luis de Quillota en caso de asegurar el primer lugar en cancha ante Deportes Recoleta.

Esto último, debido a que el Tribunal de Disciplina mantiene pendientes las resoluciones por las eventuales desafiliaciones de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, procesos que modificarían los puntajes acumulados en la tabla general y le darían la corona a Cobreloa.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados