Luis Enrique tras triunfo sobre FC Barcelona: Con nuestros hinchas es más fácil presionar

Luis Enrique, entrenador de París Saint-Germain, valoró el apoyo de los hinchas y la presión ejercida por su equipo tras vencer 4-2 a FC Barcelona en la tercera fecha de la Champions League.

"Este es nuestro estilo, agresivo. Y con nuestros aficionados es más fácil presionar, porque sentimos la energía que nos mandan. Es la mejor manera de ganar", señaló el técnico español tras el triunfo sobre el conjunto catalán en el Parque de los Príncipes.

El entrenador reconoció la dificultad de enfrentar a los jugadores de Barcelona, pese al contundente resultado conseguido por el conjunto parisino.

"Pero eso demuestra la dificultad de presionar a jugadores como Pedri, Lamine, Olmo, Raphinha, Gordon, Espart, Cubarsí,... tienen mucha calidad. Eso demuestra qué tipo de equipo somos. Es el máximo nivel que puedes afrontar", comentó.

Sobre el desarrollo del encuentro, Luis Enrique destacó la capacidad de PSG para responder a los distintos momentos del partido, especialmente durante el período de dominio del equipo dirigido por Hansi Flick.

"Hicimos un primer tiempo sensacional en términos defensivos, recuperamos balones arriba y creamos ocasiones para marcar más goles. Y también mostramos capacidad de superar situaciones difíciles cuando Barcelona tuvo quince minutos de dominio en el segundo tiempo, estuvimos bien en el bloque bajo y hemos sabido jugar al contragolpe. Esa es nuestra fuerza, nuestra capacidad de adaptarnos", explicó.

El español también destacó la efectividad de sus dirigidos y el trabajo realizado para contener el ataque del equipo azulgrana.

"El Barça venía de marcar 4,3 goles por partido y hoy solo han marcado dos, eso quiere decir que hemos hecho bien nuestro trabajo. Además, marcamos cuatro, lo que demuestra la calidad individual y colectiva", afirmó.

Pese a la victoria, el entrenador advirtió que "todo está por hacer" y recordó que durante la temporada pasada PSG tenía los mismos puntos a estas alturas de la competición, aunque finalmente quedó fuera de los ocho primeros puestos de la fase de liga.

"Me da igual la presión. No es un partido decisivo, pero seguiremos luchando para ganar cada partido. Esa es la mentalidad del equipo, su ADN", expresó.

Finalmente, Luis Enrique valoró la contribución defensiva de sus delanteros y la confianza que intenta transmitir permanentemente a sus jugadores.

"Siempre les trasmito que son los mejores, es bueno para su confianza, cuando ganas y cuando no van bien las cosas", indicó.