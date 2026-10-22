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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Huachipato quiere meterse en la zona de copas y frenar el alza de Audax Italiano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Acereros e itálicos darán inicio a la fecha 25 de la Liga de Primera.

Huachipato quiere meterse en la zona de copas y frenar el alza de Audax Italiano
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Huachipato visitará este viernes a Audax Italiano en La Florida, en el inicio de la fecha 25 de la Liga de Primera, con la intención de meterse en la zona de copas y frenar el alza del conjunto itálico.

El cuadro dirigido por Jaime García está en el séptimo lugar de la tabla, con 34 puntos, los mismos de Deportes Limache, pero con peor diferencia de gol, por lo que intentará cosechar una victoria para desplazar a los tomateros y meter presión en la pelea por la clasificación a la Copa Sudamericana.

Además, los acereros llegan a La Florida con tres victorias consecutivas y pretenden extender esa racha positiva en el torneo.

Audax, por su parte, está duodécimo con 28 puntos, aunque solo tiene cinco unidades por encima de la zona de descenso, y necesita sumar en casa para alejarse del peligro.

El duelo será arbitrado por Rodrigo Carvajal.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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