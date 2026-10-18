La programación de la fecha 25 de la Liga de Primera
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Luego de un fin de semana sin actividad, los clubes ya miran de lleno a lo que será la fecha 25 en la Liga de Primera que arrancará este viernes 23 de octubre.
La jornada dominical concentrará las principales miradas, ya que Universidad Católica abrirá los fuegos de los aspirantes al título visitando a Unión La Calera en el césped sintético del "Nicolás Chahuán", mientras que el líder Colo Colo tendrá una exigente salida para medirse ante Palestino.
Por su parte, Universidad de Chile saltará al terreno de juego el lunes 26 en el Estadio Nacional para bajar el telón de la fecha frente a Everton de Viña del Mar.
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Viernes 23 de octubre
Sábado 24 de octubre
Domingo 25 de octubre
Lunes 26 de octubre