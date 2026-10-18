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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de la fecha 25 de la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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Luego de un fin de semana sin actividad, los clubes ya miran de lleno a lo que será la fecha 25 en la Liga de Primera que arrancará este viernes 23 de octubre.

La jornada dominical concentrará las principales miradas, ya que Universidad Católica abrirá los fuegos de los aspirantes al título visitando a Unión La Calera en el césped sintético del "Nicolás Chahuán", mientras que el líder Colo Colo tendrá una exigente salida para medirse ante Palestino.

Por su parte, Universidad de Chile saltará al terreno de juego el lunes 26 en el Estadio Nacional para bajar el telón de la fecha frente a Everton de Viña del Mar.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Viernes 23 de octubre

  • Audax Italiano vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Sábado 24 de octubre

  • Deportes La Serena vs. Deportes Concepción. 12:30 horas. Estadio La Portada.
  • O'Higgins vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Domingo 25 de octubre

  • Ñublense vs. Coquimbo Unido. 12:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".
  • Unión La Calera vs. Universidad Católica. 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".
  • Palestino vs. Colo Colo. 17:30 horas. Estadio Santa Laura
  • Universidad de Concepción vs. Deportes Limache. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Lunes 26 de octubre

  • Universidad de Chile vs. Everton. 20:00 horas. Estadio Nacional.

 

 

 

 

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