Ñublense acabó con una extensa racha sin triunfos en la Liga de Primera durante la fecha 25, ya que remontó y venció por 2-1 a Coquimbo Unido en Chillán, dando fin a una seguidilla de derrotas que se extendieron desde hace dos meses y 5 partidos, significando la salida de Juan José Ribera del equipo.

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