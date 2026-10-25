Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago27.4°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

Ñublense remontó ante Coquimbo Unido y cortó su racha negativa en Chillán

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Ñublense acabó con una extensa racha sin triunfos en la Liga de Primera durante la fecha 25, ya que remontó y venció por 2-1 a Coquimbo Unido en Chillán, dando fin a una seguidilla de derrotas que se extendieron desde hace dos meses y 5 partidos, significando la salida de Juan José Ribera del equipo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados