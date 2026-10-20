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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Clásico entre Barcelona y Real Madrid tendrá transmisión en Paramount+

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El duelo excluyente de La Liga sumó una nueva alternativa para los hinchas.

Clásico entre Barcelona y Real Madrid tendrá transmisión en Paramount+
 Xinhua (Archivo)
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Este fin de semana la liga española se paraliza con el gran clásico entre FC Barcelona y Real Madrid por la fecha 10; encuentro que confirmó sus señales de transmisión para Chile y Sudamérica.

La contienda de este domingo 25 de octubre, a las 17:00 horas de nuestro país (20:00 GMT) será transmitido en TV por el canal DSports y la plataforma DGO, ambos pertenecientes a la cableoperadora DirecTV.

Además, se confirmó que el encuentro también estará en las pantallas de la plataforma Paramount+, gracias a su alianza con la mencionada empresa de telecomunicaciones.

Tal como ocurrió durante el Mundial 2026, para seguir El Clásico por Paramount+ solo se necesita iniciar sesión con los datos correspondientes al usuario de cliente de Directv.

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