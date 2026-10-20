Clásico entre Barcelona y Real Madrid tendrá transmisión en Paramount+
El duelo excluyente de La Liga sumó una nueva alternativa para los hinchas.
El duelo excluyente de La Liga sumó una nueva alternativa para los hinchas.
Este fin de semana la liga española se paraliza con el gran clásico entre FC Barcelona y Real Madrid por la fecha 10; encuentro que confirmó sus señales de transmisión para Chile y Sudamérica.
La contienda de este domingo 25 de octubre, a las 17:00 horas de nuestro país (20:00 GMT) será transmitido en TV por el canal DSports y la plataforma DGO, ambos pertenecientes a la cableoperadora DirecTV.
Además, se confirmó que el encuentro también estará en las pantallas de la plataforma Paramount+, gracias a su alianza con la mencionada empresa de telecomunicaciones.
Tal como ocurrió durante el Mundial 2026, para seguir El Clásico por Paramount+ solo se necesita iniciar sesión con los datos correspondientes al usuario de cliente de Directv.