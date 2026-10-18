Kylian Mbappé lideró la contundente victoria de Real Madrid sobre el Sevilla de Gabriel Suazo
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Real Madrid se hizo fuerte en casa y tumbó por 4-1 a Sevilla, club que tuvo como titular y capitán al defensor chileno Gabriel Suazo. Liderados por un doblete de Kylian Mbappé, junto a tantos de Arda Güler y Yan Diomande consiguieron doblegar el descuento de Manu Bueno en el "Santiago Bernabéu".
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