Real Madrid se hizo fuerte en casa y tumbó por 4-1 a Sevilla, club que tuvo como titular y capitán al defensor chileno Gabriel Suazo. Liderados por un doblete de Kylian Mbappé, junto a tantos de Arda Güler y Yan Diomande consiguieron doblegar el descuento de Manu Bueno en el "Santiago Bernabéu".

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