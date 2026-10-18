Sevilla de Gabriel Suazo sufrió una dura goleada en su visita a Real Madrid

Real Madrid no se quedó atrás en el "Santiago Bernabéu" y consiguió un contundente triunfo por 4-1 sobre Sevilla del chileno Gabriel Suazo por la novena fecha de La Liga de España, encadenando su tercera victoria consecutiva entre todas las competiciones para quedar al acecho del liderato de FC Barcelona.

Con el lateral chileno portando la jineta de capitán y jugando los 90 minutos, el cuadro adiestrado por José Mourinho vulneró la resistencia andaluza con un zurdazo colocado de Arda Guler (30') y estiró las cifras mediante una lucida acción individual de Kylian Mbappé tras pase de Jude Bellingham (37').

La escuadra blanca sostuvo el dominio en el complemento y amplió la diferencia a través de un penal a lo "Panenka" del mismo Mbappé (63'), quien previamente había recibido una falta de Andrés Castrin.

Suazo y compañía festejaron el descuento de Manu Bueno (80'), pero el dueño de casa reaccionó de inmediato y sentenció el compromiso con un potente disparo de Yan Diomande desde fuera del área (82').

Con este triunfo, Real Madrid sumó 21 unidades en el tercer casillero y quedó a seis de los catalanes antes de recibir a RB Leipzig por la Champions League este 21 de octubre, posterior a esto disputará el clásico el 25 de octubre.

Por su parte, Sevilla se estancó en el sexto lugar con 14 puntos y tendrá que lavar heridas ante Osasuna el 26 de dicho mes, a las 17:00 (20:00 GMT).