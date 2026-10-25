Crystal Palace cayó con Osorio en cancha y se acercó al descenso en la Premier League

Crystal Palace, club que contó con el ingreso del volante chileno Darío Osorio en el segundo tiempo, cayó por 0-2 ante Newcastle United en Selhurst Park por la octava fecha de la Premier League, quedando al borde de los puestos de descenso.

Con la urgencia de levantar cabeza tras una irregular racha en el certamen local y la Europa League, la escuadra londinense presionó en la etapa inicial pero careció de precisión en el área rival, yéndose al descanso en blanco.

El conjunto forastero destrabó el encuentro en el arranque del complemento mediante un tiro rasante de William Osula (47') y aumentó la diferencia gracias a una aparición de Harvey Barnes tras centro de Amar Dedić (58').

El técnico Pierre Sage recurrió al ingreso de Osorio (63'), quien sumó volumen en ataque y generó peligro con un remate de zurda que exigió al guardameta Lukas Hornicek (71'), aunque los dueños de casa no lograron descontar.

Con este tropiezo, Crystal Palace se estancó con 7 puntos en el decimoséptimo puesto de la tabla y buscará la recuperación este miércoles 28 de octubre cuando visite a Fulham a las 16:45 horas (19:45 GMT) por la Copa de la Liga inglesa.