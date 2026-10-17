Emiliano "Dibu" Martínez fue operado con éxito tras sufrir una lesión de mandíbula

El arquero argentino de Chelsea, Emiliano "Dibu" Martínez, fue operado con éxito en una clínica de Londres, luego del impactante golpe que sufrió en el duelo frente a Everton por la Premier League y que encendió todas las alarmas en el fútbol internacional.

Según informó el diario deportivo argentino Olé, el golero campeón del mundo debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia producto de una lesión ósea en la mandíbula, provocada al chocar violentamente contra el defensor Jarrad Branthwaite tras salir a cortar un centro aéreo.

De acuerdo a la misma fuente, el procedimiento médico resultó óptimo y Martínez ya se encuentra en reposo, aunque permanecerá internado bajo observación médica durante las próximas horas para monitorear su evolución postoperatoria antes de comenzar con la rehabilitación.

La dramática acción ocurrió a los 66 minutos de juego. Al intentar descolgar un balón detenido, Martínez colisionó de lleno en el aire contra el zaguero rival, quedando de inmediato tendido e inmóvil sobre el césped.

Ante la evidente gravedad del impacto, los cuerpos médicos de ambas escuadras ingresaron a toda prisa al área para atender al meta, mientras crecía la preocupación y el silencio en las tribunas del estadio.

Tras recibir atención médica durante casi diez minutos sobre la cancha, el seleccionado de la "Albiceleste" fue retirado a los 74' en camilla, con cuello ortopédico y totalmente inmovilizado de pies a cabeza, aunque afortunadamente consciente y respondiendo con señas a los aplausos de los fanáticos antes de ser trasladado en ambulancia.