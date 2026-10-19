Prensa inglesa anticipó la histórica sanción que le espera a Manchester City

Manchester City enfrenta un escenario que amenaza con enviarlo a la segunda división del fútbol inglés durante al menos dos temporadas, debido a las sanciones que se estudian tras el fallo que lo declaró culpable de graves infracciones financieras a las normas de la Premier League.

Según reveló el periodista Oliver Holt en el Daily Mail, citando fuentes cercanas al proceso, el castigo más probable contempla una masiva resta de puntos que asegurará el descenso a la Championship, además de una importante multa económica.

La información, difundida también por The Sun este lunes, agrega que se estudia una segunda deducción de unidades para la próxima temporada, una medida destinada a mantener a Manchester City en la categoría de ascenso durante al menos otro año.

En cambio, las fuentes consultadas descartan como escenario probable una expulsión directa hasta la cuarta división inglesa, debido a las graves complicaciones que generaría en la organización de las competencias de la Premier League y la English Football League.

La Premier League busca que la sanción se conozca antes del resultado de la apelación presentada por Manchester City, cuyo proceso continúa después de que una comisión independiente acreditara graves irregularidades financieras cometidas entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018.

La investigación estableció que la institución utilizó acuerdos comerciales ficticios para incrementar artificialmente sus ingresos y reducir sus costos declarados, además de incumplir sus obligaciones de cooperación con las autoridades del fútbol inglés.

Manchester City formalizó su apelación a comienzos de octubre y mantiene su postura de inocencia. La sanción definitiva todavía no ha sido anunciada, mientras el proceso judicial deportivo continúa su desarrollo.