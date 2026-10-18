Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago22.5°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

[VIDEO] Brighton golpeó a Crystal Palace con un tempranero gol desde mitad de cancha

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo de Darío Osorio tuvo un inicio para el olvido en la Premier.

[VIDEO] Brighton golpeó a Crystal Palace con un tempranero gol desde mitad de cancha
 Captura (ESPN)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Con el chileno Darío Osorio en la banca, Crystal Palace sufrió tres goles en los primeros 10 minutos ante Brighton & Hove Albion, incluyendo un vistoso gol desde la mitad de la cancha.

A los 7' Diego Gómez se animó desde el círculo central y anotó el 2-0 transitorio aprovechando que el arquero Walter Benítez se encontraba adelantado.

- Revisa el gol:

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada