Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa
[VIDEO] Brighton golpeó a Crystal Palace con un tempranero gol desde mitad de cancha
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El equipo de Darío Osorio tuvo un inicio para el olvido en la Premier.
El equipo de Darío Osorio tuvo un inicio para el olvido en la Premier.
Con el chileno Darío Osorio en la banca, Crystal Palace sufrió tres goles en los primeros 10 minutos ante Brighton & Hove Albion, incluyendo un vistoso gol desde la mitad de la cancha.
A los 7' Diego Gómez se animó desde el círculo central y anotó el 2-0 transitorio aprovechando que el arquero Walter Benítez se encontraba adelantado.
- Revisa el gol: