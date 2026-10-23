[VIDEO] Gol 982: Cristiano anotó en la victoria de Al Nassr por la liga saudí

Cristiano Ronaldo volvió a aportar en las redes para Al Nassr, esta vez en la victoria por 1-3 en la visita a Al Faisaly por la liga saudí, importante tanto para las aspiraciones del equipo como del delantero portugués.

Al Nassr comenzó ganando con gol de Abdullah Al-Hamdan a los 4'. "CR7" aumentó mediante un cabezazo al minuto 49, continuando la ruta hacia los 1.000 goles con la anotación número 982 de su carrera.

Théo Bongonda descontó para el local a los 66', pero Angel Gabriel puso la tercera cifra de Al Nassr, que además tuvo a Cristiano como ganador del premio oficial al mejor jugador del encuentro.

Gracias a esta victoria Al Nassr quedó con 25 puntos, esperando lo que hagan Al Hilal (25) y Al Qadisiya (26) en el duelo que los enfrenta en esta undécima fecha.