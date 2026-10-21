"Es decir pavadas": Borghi salió del estudio por dichos de Olmos sobre Messi y Maradona

Un momento de tensión se vivió en el panel de "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports luego de en medio de un apasionado debate sobre quién ha sido el futbolista más determinante de todos los tiempos, Claudio Borghi explotara de indignación ante un comentario de Juvenal Olmos y abandonara el set de televisión en plena transmisión en vivo.

La controversia se encendió cuando los panelistas abordaban las comparaciones entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona. En ese instante, el extécnico de Universidad Católica y la Roja lanzó una polémica aseveración que descolocó por completo al "Bichi".

"Como futbolista, Maradona fue la mitad de lo que fue Messi, ¿o no?", afirmó Olmos, tocando una fibra sensible en el otrora volante creativo.

Visiblemente afectado y molesto, el campeón del mundo en México 1986 se puso de pie de inmediato para dejar la mesa de conversación: "Me voy, me voy. ¿De verdad vas a decir eso?", reclamó Borghi mientras se quitaba el micrófono y caminaba hacia la salida.

Lejos de poner paños fríos a la situación, Olmos retrucó con frialdad: "Bueno, ándate. Si no quieres debatir, ándate".

La respuesta encendió aún más la molestia del extécnico de Colo Colo, quien antes de perderse tras las cámaras disparó sin filtro contra el análisis de su compañero: "No, no. Eso no es debatir, eso es decir pavadas", sentenció.