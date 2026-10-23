Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias en España

El futbolista argentino Lionel Messi, considerado uno de los mejores de todos los tiempos y el más exitoso a nivel de trofeos, recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en la ceremonia presidida por los reyes de España, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Messi recibió el galardón de manos de la heredera de la Corona, siendo destacado por su extraordinaria carrera futbolística.

Según el acta del jurado que le concedió el premio, Messi es merecedor de la distinción por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", pero también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

La princesa Leonor también señaló que Messi "convirtió lo extraordinario en rutina, interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en décimas de segundo, y respetando la esencia colectiva por encima del ego".

Con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, el jugador nacido en Rosario el 24 de junio de 1987 corona un extraordinario palmarés compuesto por 48 títulos colectivos, 35 con Barcelona, entre ellos cuatro Ligas de Campeones y 10 ligas españolas; seis con la selección Argentina, entre ellos el Mundial de Catar 2022; cuatro con Inter Miami, su actual club, y dos con Paris Saint-Germain.

A nivel individual destacan sus ocho Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023), las seis Botas de Oro (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 y 2019) y los tres premios The Best de la FIFA (2019, 2022 y 2023).

Además, fue el máximo goleador de la Liga de Campeones cinco veces (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015) y de la liga española en ocho ocasiones (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021).

Messi, actualmente con 39 años, juega por Inter Miami y solo hace unas semanas puso término a su carrera en la selección argentina.

Con la Albiceleste conquistó el Mundial de Catar 2022 venciendo a Francia; y jugó las finales de Brasil 2014 y Norteamérica 2026, perdiendo ante Alemania y España, respectivamente.

También fue campeón mundial sub 20 en 2005 y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

A nivel continental, ganó dos Copas Américas, en 2021 y 2024; y perdió otras dos finales, ante Chile en 2015 y 2016.