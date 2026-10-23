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El argentino Lionel Messi, leyenda de la Albiceleste, exastro de Barcelona y crack de Inter Miami, fue protagonista este viernes en Oviedo durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026, que fue encabezada por los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía.
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