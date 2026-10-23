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Messi fue protagonista en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo

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El argentino Lionel Messi, leyenda de la Albiceleste, exastro de Barcelona y crack de Inter Miami, fue protagonista este viernes en Oviedo durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026, que fue encabezada por los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

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