Pellegrini se llenó de críticas por masiva rotación en la dura caída ante Barcelona

Un amargo fin de semana vivió Manuel Pellegrini en el fútbol español luego de la dura goleada por 2-5 sufrida por Real Betis ante FC Barcelona, caída que desató una ola de cuestionamientos de la prensa hispana hacia el técnico nacional por su arriesgada estrategia de rotaciones.

El blanco de los reproches apuntó directamente a la determinación del "Ingeniero" de guardar a varios de sus principales titulares pensando en el duelo de mitad de semana frente a Feyenoord por la UEFA Champions League, facilitando el trabajo del líder del torneo.

El diario madrileño Marca remarcó la diferencia de planteamientos entre ambos adiestradores: "Hansi Flick no especuló y sacó un equipo más que titular, mientras que Pellegrini reservó a algunas piezas importantes como Isco, Natan, Nelson Deossa o Antony", consignaron.

Mucho más duro fue el diario sevillano Estadio Deportivo, que le asignó un reprobatorio 3 como calificación individual al DT chileno por realizar hasta ocho modificaciones respecto a la alineación estelar.

"Siempre quedará la incógnita de qué habría ocurrido si Manuel Pellegrini se hubiese olvidado del partido contra Feyenoord y hubiera apostado de inicio por sus puntales habituales", cuestionó el medio partidario.

En su argumentación, la publicación fustigó: "Antes del partido señaló que había recursos en la plantilla para rotar tanto, pero la realidad es que apostó por jugadores con poco rodaje como Facundo Bernal, Giovani Lo Celso o Dani Ceballos ante un Barça que juega muy rápido, y el equipo lo acusó sobremanera".

"En el descanso reaccionó con la entrada de Deossa, pero el partido pronto se puso imposible tras la expulsión de Facundo, que no estuvo acertado", sentenciaron sobre la fallida apuesta del estratega criollo en Heliópolis.