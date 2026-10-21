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Tópicos: Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

Prensa española alabó a Pellegrini tras vencer a Feyenoord: No falló el "Ingeniero"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los medios sevillanos calificaron con notas sobresalientes al técnico de Real Betis.

Prensa española alabó a Pellegrini tras vencer a Feyenoord: No falló el
 EFE
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El técnico nacional Manuel Pellegrini volvió a cosechar unánimes elogios por parte de la prensa española luego de la victoria por 1-0 de Real Betis sobre Feyenoord, resultado que le permitió encadenar su tercer triunfo al hilo y quedar con 9 puntos en la Champions League.

En ese sentido, El Correo de Andalucía fue el más entusiasta evaluando al "Ingeniero" con nota máxima (10), resaltando su superioridad táctica: "Asedió por completo el planteamiento de Van Bronckhorst, con un equipo activo tras la pérdida y recuperando rápidamente para proyectarse en ataque".

"Las bandas hicieron especial daño en ataque, al equipo solo le faltó algo de acierto", complementaron.

Por su parte, Estadio Deportivo le otorgó una nota 7 a Pellegrini, aplaudiendo su decisión de mantener el once estelar: "Era el encuentro de no rotar. El importante. El de poder tener el camino ya medio atado, y no ha fallado 'El Ingeniero'".

"En un partido pesado y sin creatividad, ha sabido dotar a su equipo de esa calma que ha permitido cocinar a fuego lento una victoria importantísima. No habrá dudas con él, ¿no?", sentenció el citado portal.

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