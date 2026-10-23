Juez del caso Maradona se quebró tras fin de las audiencias y anunciar fecha del veredicto

Alberto Gaig, presidente del tribunal en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, se emocionó este jueves en el último día de las audiencias, después de seis meses de alegatos, y al informar la fecha del veredicto.

En los minutos finales de la audiencia, Gaig explicó el proceso que se vivió y no pudo contener las lágrimas al momento de explicar los pasos a seguir.

Por último, con la voz quebrada, el juez del Caso Maradona informó que el 22 de diciembre, a las 12:00 horas (15:00 GMT), se conocerá el veredicto de los otros seis acusados del juicio.

Los seis acusados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.