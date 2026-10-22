Justicia absolvió a médico clínico Pedro Di Spagna en el juicio por la muerte de Maradona

La Justicia argentina absolvió este jueves al médico clínico Pedro Di Spagna en la última audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que esperará ahora la sentencia sobre los otros seis acusados, fijada para el próximo 22 de diciembre.

"Ante el desistimiento de la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal y la ausencia de toda pretensión acusatoria sostenida por las querellas, corresponde absolver al médico Pedro Di Spagna", dijo el presidente del tribunal, Alberto Gaig, en el final de la última audiencia.

Asimismo, anunció que la sentencia de los otros seis acusados del juicio se conocerá el próximo martes 22 de diciembre a las 12:00 horas (15:00 GMT).

También son juzgados en este juicio el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

La Fiscalía pidió para Luque, Cosachov y Forlini penas de hasta 12 años de prisión y 10 de inhabilitación.

Para Díaz, Perroni y Almirón solicitó penas de hasta cinco años de prisión y 10 de inhabilitación.

Ni la Fiscalía ni las cinco querellas que integran este juicio presentaron cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna, que concurrió al domicilio en el que se recuperaba Maradona en una sola oportunidad en calidad de interconsultor.

El clínico intentó regresar a la casa al día siguiente y su visita fue pospuesta por la psiquiatra Cosachov.

"Han sido muchos meses de trabajo en un juicio particularmente extenso, complejo y de repercusión pública poco habitual y durante todo este tiempo han habido discusiones, planteos y posiciones muy enfrentadas", dijo el presidente del tribunal tras comunicar la absolución de Di Spagna.

Sin poder contener las lágrimas, continuó: "Creo que lo importante y el valor especial es haber mantenido las reglas del debate y que todos puedan haber ejercido plenamente su función y se hayan podido expresar en esta sala".