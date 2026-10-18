Alexis Sánchez aportó un pase clave en el empate de Montreal ante Seattle Sounders

El delantero chileno Alexis Sánchez sumó una nueva titularidad con CF Montreal y tuvo una acción importante en el 1-1 del conjunto canadiense en su visita a Seattle Sounders por la MLS.

Alexis abrió el camino de gol para su equipo al minuto 13 con un peligroso pase filtrado a Noah Streit, quien al llegar cerca del área habilitó a Hennadiy Synchuk; autor del 0-1.

El tocopillano recibió una amarilla al minuto 35 y jugó todo el partido, sufriendo en cancha el empate de Seattle gracias a Sebastián Gómez a los 66'.

Montreal estuvo a punto de caer en el final, pero el VAR revirtió el cobro de un penal favorable a los Sounders en los 90+6'.

Con este resultado Montreal se quedó con 25 puntos en el fondo de la Conferencia Este, desaprovechando la oportunidad de recortarle distancia al Atlanta United de Paulo Díaz (30), que perdió ante Inter de Miami.

Alexis Sánchez ahora tendrá la oportunidad de levantar su primer título con Montreal, pues su próximo duelo es la final del campeonato canadiense ante Forge FC, este miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas de Chile (23:00 GMT).